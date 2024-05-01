دينا الشربيني: في بدايتي كمذيعة كنت «ضايعة» بطلع أقول أي حاجة.. فيديو

وصفت الفنانة دينا الشربيني رحلتها كمذيعة في بدايتها الفنية بأنها كانت "ضائعة“ قائلة: “كنت صغيرة أوي في برنامج شبابيك عمري كان لسه عشرين سنة كنت بطلع أقول أي حاجة”.



وأشارت دينا الشربيني خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON"، إلى أنه في رحلتها من المذيعة لكامل العدد كانت مليئة بالنجاحات بداية من "جراند أوتيل" ومرورًا بـ"زي الشمس" ثم مليكة لكن كامل العدد بجزئية، وتحديداً الجزء الأخير، مثل لها سعادة غامرة، لأنها ارتبطت بالأطفال.



وأكملت دينا الشربيني: "لما بلاقي الناس من الأطفال في سن أربع سنوات لحد الكبار بيشوفوني بيحبوني ويتصوروا معايا ده أجمل إحساس، حسيت إني عملت حاجة أبقى ماشية مبسوطة بيها".