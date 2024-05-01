دينا الشربيني تعلن عن "جزء ثالث" من مسلسل كامل العدد|فيديو

كشفت الفنانة دينا الشربيني حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "كامل العدد " قائلة : المفروض أه المفروض الكاتبات هيعدوا ويشوفوا أزاي يتعمل بالضبط ، زي ماقعدنا بعد الجزء الأول، و كنا خايفين من عدم نجاح الجزء الثاني”

وأضافت دينا الشربيني خلال لقاء عبر برنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، قائلة:"الاطفال عندهم قصص مهمة دائماً وقضايا يمكن تناولها ، وحاسة هيلاقوا الي يتعمل بيه جزء ثالث ناجح"

ورداً على سؤال الحديدي : هل " كامل العدد "حط دينا الشربيني ف مكانه تانية؟، وقالت دينا الشربيني: " أشعر بذلك جماهرياً، لما بشوف الناس في الشارع، بشكر ربنا ومبسوطة جداً والحكم للناس لكن شايفة ان ربنا وفقني ،لاني كنت الفترة دي كنت محتاجه أحس فيها بحب الناس وحسيت أن ربنا طبطب عليا "