دينا الشربيني ضيفة كلمة أخيرة غدًا

تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة علي برنامج كلمة أخيرة ، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ، والمذاع عبر قناة on e ، غدًا .

ومن المقرر أن تتحدث دينا الشربيني عن نجاح مسلسلها كامل العدد + 1 ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

ملخص الأحداث:



يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الثاني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال مسلسل كامل العدد :



مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ويعرض حاليًا لدينا الشربيني فيلم “ شقو ” ، الذي يتصدر ايرادات دور العرض السينمائية في الوقت الراهن.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.