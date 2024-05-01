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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

جان رامز
جان رامز

قال الطفل جان رامز إنه يحب مشاهدة ماتشات الكورة دائمًا ويحب تشجيع الفريق الكسبان .

 

وأضاف جان رامز فى تصريحات إذاعية: أنه يشجع نادي الزمالك بسبب الفنان هشام ماجد لأنه يحبه جدا لذلك يشجع الزمالك مثله،  ولكنه فى العموم يشجع الفريق الكسبان. 

وعن علاقته بالفنان هشام ماجد: قال جان رامز أنه يستمتع دائماً بالعمل مع هشام ماجد لأنه فنان محترم ومتميز فى عمله وأنه دائما كل يغني له فى كواليس فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”.

وفيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول الى علاقة سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد فى فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

الطفل جان رامز جان رامز فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” اخبار هشام ماجد الفنان هشام ماجد

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