أنا نصحتك وأنت براحتك.. جان رامزلـ صدي البلد: سعيد بنجاح مسلسل المعلم

أنا نصحتك وأنت براحتك" بخفة دمه أصبح الطفل جان رامز أحد أهم أطفال دراما رمضان بدوره فى مسلسل المعلم.

و قال جان رامز لـ صدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي : " عندى 8 سنين ومثلت أدوارا كتيرة بس المعلم كان مختلفا وحبيته جدا، وأستاذ أشرف عبدالمعبود تواصل معانا وقال لنا إن النجم مصطفى شعبان و مرقس عادل و محمد الشواف رشحونى للدور، وكنت مبسوط جدا خصوصا لما عرفت إن فيه دراما وكوميدى فى نفس الوقت

وتابع قائلا: أنا بحب التمثيل واللوكيشن جدا وأول ما بدخل بحب أقعد مع عمو مصطفى شعبان وطنط سهر الصايغ، وهما بيحبونى وبيشجعونى دايما، وبنفضل نضحك ونهزر دايما مع بعض، وأول مشهد عملته عمو مصطفى شجعنى وقال لى برافو عليك عملت الدور صح، وده فرق معايا جدا.



و أضاف قائلا: أكتر مشاهد حبيتها كانت الخارجى على كوبرى قصر النيل واحنا بنتفسح ومعانا البلالين، وبحب جملتنا أنا وعمو مصطفى: أنا نصحتك وأنت براحتك، وطول اليوم بقولها لبابا وماما فى البيت ومبسوط جدا بنجاح المسلسل وردود فعل الناس.



شارك في بطولة مسلسل "المعلم" عدد كبير من نجوم الفن إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم ، جان رامز تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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