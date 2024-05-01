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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قانون النفوذ الأجنبي.. الاتحاد الأوروبي يدين استخدام جورجيا العنف ضد المتظاهرين

جورجيا
جورجيا

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، استخدام الشرطة في جورجيا العنف ضد المتظاهرين ضد قانون النفوذ الأجنبي.

وقال بوريل ، عبر حسابه على منصة إكس: "إنني أدين بشدة أعمال العنف ضد المتظاهرين في جورجيا الذين كانوا يتظاهرون سلمياً ضد قانون النفوذ الأجنبي". 

وأشار بوريل إلى أن جورجيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، داعيا سلطاتها إلى ضمان الحق في التجمع السلمي، واستخدام القوة في التصدي للأمر الغير مقبول فقط.

واستخدمت الشرطة الجورجية القوة الثلاثاء، ضد المتظاهرين ضد قانون العملاء الأجانب في العاصمة تبليسي.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن الآلاف تجمعوا للأسبوع الثالث ضد مشروع قانون مثير للجدل، نددت به بروكسل ووصفته بأنه يقوض تطلعات جورجيا الأوروبية.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب الملثمة، دون سابق إنذار، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وضربت واعتقلت العشرات من الأشخاص.

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