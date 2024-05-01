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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات الجوية وشركة داسو الفرنسية تحتفلان بمرور 50 عاماً على التعاون المشترك

قائد القوات الجوية
قائد القوات الجوية ورئيس شركة داسو الفرنسية

إحتفلت القوات الجوية المصرية وشركة داسو الفرنسية الرائدة فى مجال إنتاج الطائرات المقاتلة بمرور "50" عاماً على التعاون المشترك وإنضمام أولي الطائرات المقاتلة من إنتاج الشركة إلى القوات الجوية المصرية وذلك فى إحتفالية مميزة ذات طابع تاريخى بالمتحف المصرى الكبير عكست عمق العلاقات الثنائية والروابط الإستراتيجية التى تجمع مصر وفرنسا على كافة الأصعدة.

 وذلك بحضور الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية و"إيريك ترابيه" رئيس مجلس إدارة شركة داسو الفرنسية وعدد من ممثلى وزارتى الدفاع والخارجية المصرية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وخلال الفعاليات تم عرض فيلماً تسجيلياً تضمن تاريخ إنضمام أولى الطائرات من طراز "ميراج-5" عام 1974 والطائرات المقاتلة "ألفا جيت" عام 1982 مروراً بالطائرات المقاتلة "ميراج 2000" عام 1986 ليتوج الماضى العريق بالحاضر المزدهر والمستقبل المشرق بإنضمام أحدث الطائرات المقاتلة متعددة المهام "رافال" عام 2015.

قائد القوات الجوية

وألقى قائد القوات الجوية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، مشيراً إلى العلاقات التاريخية قوية الأواصر التى شكلت على مدار العقود الماضية نموذجاً محورياً للتعاون والتنسيق بين الجانبين والعمل المشترك للإرتقاء بمستوى الشراكة إلى أرقى المستويات التى شهدت فى السنوات الأخيرة تطوراً غير مسبوق فى مختلف المجالات ، مؤكداً على الدور الذى تساهم به الطائرات المقاتلة الفرنسية فى أداء مهام القوات الجوية بدقة وكفاءة منقطعة النظير لما تتميز به من إمكانيات متقدمة ، وتطلعه إلى مزيدا من التعاون المشترك فى المرحلة القادمة.

شركة داسو

كما ألقى رئيس مجلس إدارة شركة داسو الفرنسية كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الممتدة بين القوات الجوية المصرية وشركة " داسو " والتى تتمثل فى شراكة إستراتيجية فريدة تكتب فصول نجاح وتفوق مستمر ودائم يعكس عمق علاقات التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة .

وإختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع بين الجانبين ، حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الفرنسى وملحق الدفاع الفرنسى بالقاهرة وعدد من قدامى المعلمين والمدربين والأطقم الفنية القائمة على العمل بالطرازات المختلفة من الطائرات الفرنسية.

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القوات الجوية القوات الجوية المصرية شركة داسو المتحف المصري الكبير الفريق محمود فؤاد عبد الجواد

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