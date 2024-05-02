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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يثير قلق جمهور الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي افريقيا

فرج عامر
فرج عامر

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة منشوراً  عن نهائي دوري ابطال افريقيا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب  فرج عامر: “الترجي التونسي منافس خطير للأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا ، علينا ان نتأكد بان ترجي هذا العام ليس هو ترجي الموسم الماضي جملة  وتفصيلا”. 

الأهلي ومازيمبي

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دوري الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

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