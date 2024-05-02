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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يكرم الفائزين في مسابقة عباقرة الجامعة الموسم الخامس

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  الطلاب الفائزين في مسابقة عباقرة الجامعة الموسم الخامس والتي ينظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة .
جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة رشا شاكر وكيل  كلية الطب البشرى لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية.


وأثنى الدكتور ناصر الجيزاوي على الطلاب المتميزين الفائزين بالمسابقة ، محفزا لهم علي الاستمرار في التميز في جميع المسابقات المختلفة .


واكد " الجيزاوي"  حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى الطلاب الفائزين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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