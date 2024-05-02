التمثيل مفيش فيه واسطة.. نهى عابدين: بقالي 13 سنة في الفن| فيديو

حلت الفنانة نهى عابدين، ضيفة على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقالت الفنانة نهى عابدين،: "بقالي 13 سنة في التمثيل.. وأنا خريجة معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج".

وأضافت الفنانة نهى عابدين،: "قبل ما أدخل المعهد درست علم نفس واجتماع لمدة سنتين وبعد ذلك دخلت معهد فنون مسرحية".

وأشارت: "أنا بشتغل وبعمل اللي عليا والنتيجة في الآخر مش بتاعتي دي بتاعت ربنا"، موضحه: "التمثيل مفيش فيه واسطة، لأنك ممكن تاخدي فرصة أو دور لكن فكرة إن الناس تحبك وتثبتي وجودك دي حاجه بتاعت ربنا".

