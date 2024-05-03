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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجتمعات العمرانية: تكثيف العمل للانتهاء من تطوير المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

استكمال أعمال إنشاء
استكمال أعمال إنشاء مدرستي تعليم أساسي بحي الأندلس بالعاشر

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال الطرق والتطوير بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، يرافقهم المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز. 

 وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم، رصف وتنسيق الطرق وزراعة جانبي الطريق المؤدي للمصانع، بجانب رفع أعمال كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية لمرونة وسهولة الحركة بين المصانع. 

وخلال الجولة، تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت وأعمال رفع كفاءة الطرق.

 

استكمال أعمال إنشاء مدرستي تعليم أساسي بحي الأندلس

وفي السياق ذاته، تابع المهندس علاء منيع، استكمال أعمال إنشاء مدرستي تعليم أساسي بحي الأندلس نموذج ٣ أدوار سعة ٣٣  فصلا للمدرسة، لخدمة أهالي الحى والأحياء المجاورة، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة  للأعمال  بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة  المطلوبة، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتوفير الخدمات التعليمية المتميزة للمواطنين.

المجتمعات العمرانية المنطقة الصناعية المصانع مدينة العاشر الطرق

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