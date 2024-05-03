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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار: نثمن دور الكنيسة في نشر قيم المحبة والتسامح

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالتهاني والتبريكات لجموع المصريين داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

ويتقدم الحزب بخالص التهاني، ويثمن دور الكنيسة المصرية في نشر قيم المحبة والتسامح والتآخي بين جميع أبناء الشعب المصري.

يتوجه الحزب بخالص التهاني إلى صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية،صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وكافة كنائس مصر وربوعها.

وجدد الحزب تأكيده على أهمية دور الدين في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة، ونشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين جميع أبناء المجتمع، ضرورة التكاتف والوحدة الوطنية، ونبذ الفرقة والتطرف، والعمل معًا لبناء الجمهورية الجديدة للوصول إلي مصر اللي بنحلم بيها.

ويؤكد الحزب دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الديمقراطية وإيمانًا منه بمسؤوليته الوطنية.

كما يدعو الحزب جميع المصريين إلى التكاتف والوحدة الوطنية، وتعزيز قيم الحوار والاحترام المتبادل، ونبذ الفرقة، والعمل معًا لبناء الجمهورية الجديدة علشان مصر اللي بنحلم بيها.

حزب المصريين الاحرار عصام خليل الدكتور عصام خليل اعياد الربيع عيد القيامه المجيد

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