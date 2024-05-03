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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تنتقم من تركيا بسبب قطع العلاقات التجارية

نتنياهو وأردوغان
نتنياهو وأردوغان

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة عن سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد تركيا بعد أن علقت أنقرة العلاقات التجارية مع الدولة اليهودية بسبب الحرب المستمرة في غزة.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إنها ستتحرك لتقليص الواردات التركية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستطالب بفرض عقوبات على تركيا في المحافل الدولية بسبب انتهاكها الاتفاقيات التجارية القائمة وتقديم المساعدة لقطاعات التصدير والاستيراد الإسرائيلية المتضررة.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أردوغان الدكتاتور الذي يحلم بأن يكون سلطاناً يعمل في خدمة حماس، وينتهك الاتفاقيات ويريد إيذاء إسرائيل ولكنه في الواقع يؤذي الفلسطينيين الذين يتظاهر بمساعدتهم".

وأضاف: “سيتضرر الاقتصاد التركي أكثر بكثير من الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الميزان التجاري بين البلدين. وأضاف أن هذا خطأ سيندم عليه أردوغان.

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