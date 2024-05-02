الخارجية الإسرائيلية ترد على وقف تركيا كافة المعاملات التجارية مع إسرائيل

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك الاتفاقات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. ويأتي هذا الاتهام في الوقت الذي أوقفت فيه تركيا جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارا من الخميس، بحسب وكالة بلومبرج نيوز.

وانتقد كاتس تصرفات أردوغان، ووصفها بأنها من سمات الديكتاتور الذي يتجاهل مصالح الشعب التركي والشركات بينما يتجاهل اتفاقيات التجارة الدولية. وشدد على ضرورة إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من الدول الأخرى.

وردًا على إغلاق الميناء، أصدر كاتس تعليماته لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالتواصل الفوري مع جميع الأطراف المعنية في الحكومة لاستكشاف خيارات تجارية بديلة. وأعرب عن ثقته في أن إسرائيل ستخرج باقتصاد قوي وجريء رغم التحديات التي يفرضها الحصار.