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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: شخصية زد لم تظهر أمام المقاولون.. ومعجب بهذا اللاعب

صدى البلد

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فريق المقاولون العرب كان يستطيع الفوز بنتيجة أكبر من 1-0 على زد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري العام.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق المقاولون العرب كان يستطيع الفوز بنتيجة أكبر على زد، الذي لم يظهر في مستواه الطبيعي، وهذا كان واضحًا منذ بداية المباراة".


وأضاف: "معتمد جمال جعل هناك شكلًا للمقاولون العرب بعد مباراتين فقط منذ قيادته الفريق، والفريق ظهر اليوم في شكل مختلف عن جميع المباريات السابقة".


وتابع: "زد من بداية الدوري كان يظهر للاعبين شخصية في الملعب، ولكن هذا لم يظهر اليوم في مباراة المقاولون العرب.. والبطاقة الحمراء لمحمد إسماعيل، مدافع الفريق كانت مستحقة".
وأكمل: "فريق زد كان لديه اهتزاز دفاعي لم نعتاد عليه، ومجدي عبد العاطي حاول إجراء تبديلات تساعده على تغيير المستوى، وكان من الممكن أن ينجح في التعادل، وفي نفس الوقت كان يمكن للمقاولون العرب الفوز بنتيجة أكبر".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "دائمًا كنت معجب بمحمد الشيمي، وأرى أن لديه إمكانيات هجومية، ولكن كان ينشغل فقط في الفترة الماضية بالنواحي الدفاعية، واليوم تمكن من صناعة هدف الفريق".

بركات المقاولون زد امام المقاولون

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