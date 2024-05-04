كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل حول بعثة الزمالك للمغرب استعداداً لنهائي الكونفيدرالية.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر.. مجلس الزمالك يرافق بعثة الفريق في رحلة المغرب لدعم ومساندة اللاعبين”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها غدا، الأحد، على استاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.