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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

فيلم السرب
فيلم السرب

أبدى الناقد محمد نبيل إعجابه بتوقيت طرح فيلم “السرب” في دور العرض السينمائية، بالتزامن مع أعياد المسيحيين، وأكد لبرنامج التاسعة أنه جاء في توقيت مناسب تماما، حيث تتناسب روايته التي تتركز حول الضربة التي قامت بها القوات الجوية المصرية لتنظيم داعش، بعد قتل الأقباط المصريين في ليبيا.

وأوضح نبيل أن هذا الفيلم والضربة التي قامت بها القوات الجوية تؤكد أنه لا مجال للعبث مع أمن مصر، وأن الفيلم يوجه رسالة قوية بأننا كلنا مصريون ولا فرق بين مسلم وقبطي.

وأضاف الناقد الفني محمد نبيل لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الفيلم عبر عن واحدة من بطولات قواتنا المسلحة، التي تحركت للثأر من هذا التنظيم الإرهابي، موجها التحية لقصور الثقافة في 14 محافظة حيث تم طرح التذكرة بسعر مناسب للجمهور، لتمكين الأسر من مشاهدته، لما تقدمه هذه النوعية من الأفلام من رسائل توعوية هامة، لافتا إلى أن مشاهد الجرافيك التي تضمنها الفيلم استغرقت تحضيرات طويلة، كما أن الممثلين خضعوا لتدريبات كثيرة مما أظهر الفيلم بشكل احترافي.

فيلم "السرب" يشارك في بطولته كل من، أحمد السقا، دياب، كريم فهمى، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغنى، أحمد حاتم، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، إنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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