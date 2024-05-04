أستاذ تغذية يقدم نصائح حول تناول الزيوت الصحية وكيفية الابتعاد عن الضارة

قدم الدكتور عادل جبر، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بالمركز القومي للبحوث، نصائح مهمة عن تناول الزيوت الصحية والابتعاد عن الدهون والزيوت الضارة للإنسان، مؤكدا أن الزيوت والدهون لهم أهمية ولكن بالشكل الصحي.

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدي ونهاد سمير المذاع علي قناة "صدي البلد"، أنه يوجد زيوت مختلفة كثيرة، حتى الأسماك تحتوي على زيوت، وأيضا المصادر الحيوانية (الميلك فات) او دهن اللبن هذا مصدر مهم جدا والدهون الحيوانية أيضا مهمة جدا، ولكن كل انسان يستطيع أن يأخذ الزيوت والدهون ومشتقاتها بشكل صحيح.



وأشار أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن اللبن الحليب الطبيعي المتوازن يحتوي على كل العناصر المهمة وهذا مهم لكل كائن حي خصوصا الأطفال في مراحل الرضاعة لانه يعمل على بناء أجسامهم وتكوينها.