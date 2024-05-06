عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق بملاهي في أسيوط

اندلاع حريق في ملاهي
اندلاع حريق في ملاهي بأسيوط

اندلع حريق بملاهي بمركز ديروط في محافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بملاهي بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

في اشتعال نار بحظيرة | نفوق 6 رءوس ماشية واحتراق فدان قمح بأسيوط

اندلاع حريق في شقة سكنية بأسيوط

انتقل على الفور لموقع البلاغ ضبا المرك والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء   وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حريق بلعبة بملاهي بمركز ديروط، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

IMG-20240504-WA0011
IMG-20240504-WA0011
IMG-20240504-WA0005
IMG-20240504-WA0005
IMG-20240504-WA0010
IMG-20240504-WA0010
IMG-20240504-WA0009
IMG-20240504-WA0009
IMG-20240504-WA0004
IMG-20240504-WA0004
IMG-20240504-WA0008
IMG-20240504-WA0008
IMG-20240504-WA0007
IMG-20240504-WA0007
IMG-20240504-WA0003
IMG-20240504-WA0003
IMG-20240504-WA0006
IMG-20240504-WA0006
أسيوط أخبار أسيوط اندلاع حريق بأسيوط حريق ملاهي احتراق ملاهي اندلاع حريق في أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

ننتج 1.3 مليون طن سنويا.. "الفلاحين" تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

موضوعات متعلقة

السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل أنهى حياة شقيقته بأسيوط

السجن المشدد 3 سنوات لشخص باع أرضا من أملاك الدولة بأسيوط

ترشيحاتنا

ظاهرتان جويتان في طقس شم النسيم.. والأرصاد تحذر من نزول البحر المتوسط

قرار عاجل من الكونجرس الأمريكي لحماية دور العبادة

مبطلات الوضوء.. مس الفرج وأكل لحم الإبل و10 أمور أخرى

أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب

جيش الاحتلال يفرض حظرا للتجوال في مخيم نور شمس بطولكرم

الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الألعاب المائية.. ريهام أيمن تستمتع رفقة عائلتها

بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite

سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

طبيبة تكشف معلومات مهمة عن الفسيخ

فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ