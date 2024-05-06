اندلاع حريق بملاهي في أسيوط

اندلع حريق بملاهي بمركز ديروط في محافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بملاهي بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ ضبا المرك والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حريق بلعبة بملاهي بمركز ديروط، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

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