سيارة نجل رونالدو تثير دهشة المشجعين بسبب نوعها .. فما هو ؟

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله كريستيانو جونيور نجل قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو، وهو يستقل سيارة من طراز هيونداي "اكسنت"، حيث رآها البعض سيارة متواضعة نسبة للأموال الكبيرة التي يحصل عليها والده، إضافة إلى أسطول سيارات رونالدو وثروته الطائلة التي حققها من لعبة كرة القدم.

وأثارت السيارة دهشة الجماهير التي استوقفت نجل النجم العالمي رونالدو، حيث يعد والده احد أغنى الرياضيين حول العالم، ومن وجهة نظرهم نسبة لرد الفعل توقعوا أن يمتلك كريستيانو جونيور سيارة فارهة مثل سيارات رونالدو، وجاءت التعليقات "يا عيال راكب أكسنت".

ويشارك جونيور في قوائم الفئات السنية تحت 13 عامًا و15 عامًا، حيث انضم إلى براعم النصر في 19 أكتوبر الماضي من العام 2023، كما قاد براعم نادي النصر تحت 13 عامًا للفوز بلقب الدوري للموسم الرياضي 2023 /2024.

ويذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمتلك عددًا من السيارات الفارهة منها بوجاتي تشيرون، والتي تعد واحدة من أسرع السيارات حول العالم حيث تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 2.4 ثانية فقط.