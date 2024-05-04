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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة

الطلاق
الطلاق

طالب الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، بضرورة فرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة المصرية.

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أنهم قدموا المقترح بوثيقة تأمين للأسرة ووقتها الناس تكلموا عن أنها تحمل الرجل فوق طاقته، قائلا: "الطلاق وارد واقترحنا عمل وثيقة تتم عند إجراء العقد بحيث لو حصل الطلاق الأولاد مايضيعوش".

وتابع: "موافقة مجلس النوب على وثيقة التأمين الإجباري حال حدوث الطلاق عشان لو حصل ميكونش في مطلقات تعبانة ومش عارفة تصرف على الأبناء ويتأثر المجتمع وده شيء جميل وطيب.

كما تابع: ونثمن عليه، ونشكر الله الذي بيده التوفيق والشكر لله للتوفيق للأمر ونشكر الرئيس السيسي الذي يشجعنا للاجتهاد من أجل الوطن ولولا هذا مكناش نقدر نناقش كل القضايا بأريحية شديدة".

كان الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد تقدم بهذا المقترح منذ 4 سنوات طالب فيه بضرورة فرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة المصرية.

الشيخ رمضان عبد المعز وثيقة تامين الأسرة الطلاق

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رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة


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