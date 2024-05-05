لو معزومة على رحلة خلال لونج ويك إند.. اعرفي الإتيكيت بيقولك إيه

عندما تكوني معزومة على رحلة مع أصدقائك خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، هناك بعض النصائح للإتيكيت التي يمكن أن تساعد في إبقاء الأمور سلسة وممتعة للجميع.. إليك بعض النصائح، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

لو معزومة على رحلة مع أصدقائك خلال "لونج ويك إند".. اعرفى الإتيكيت بيقولك إيه

كوني مستعدة: تأكدي من أنك مستعدة للرحلة بشكل جيد، قم بتأكيد التفاصيل مع المضيف وتحقق من الملابس والأغراض الشخصية اللازمة للرحلة، مثل الأدوات الشخصية والملابس المناسبة ومستلزمات النوم والمستلزمات الشخصية الأخرى.

التواصل المسبق: تحدثي مع المضيف أو الأصدقاء المشاركين للتواصل حول التفاصيل الخاصة بالرحلة، مثل موعد الانطلاق ووسيلة النقل والأنشطة المخططة، كما يمكنك تقديم المساعدة في التحضيرات العامة للرحلة.

الالتزام بالمواعيد: حاولي أن تكوني منضبطة في الوقت والمواعيد المحددة للرحلة. قد يكون لديكم برنامج محدد للنشاطات والجولات، لذا من الأفضل أن تحترمي الجدول المحدد وتكوني في المواعيد المحددة.

المشاركة في المهام: في حالة وجود مهام تحتاج إلى إنجازها، قد يكون من اللطيف المشاركة فيها. قد يكون على سبيل المثال تحضير الوجبات أو تنظيف المنطقة المخصصة للإقامة. قد تحتاجين أيضًا إلى المساعدة في تحميل وتفريغ الأمتعة أو نقلها.

الاحترام والتعاون: احرصي على الاحترام والتعاون مع أصدقائك طوال الرحلة. احترمي المساحة الشخصية للآخرين وكوني متعاونة في تلبية احتياجات المجموعة. كما يجب عليك الاهتمام بالبيئة المحيطة وتجنب الإزعاج للسكان المحليين أو الضيوف الآخرين.

التخلي عن التكنولوجيا: حاولي التخلي عن استخدام الهواتف المحمولة والوسائط الاجتماعية لفترات معينة أثناء الرحلة. قد تكون الفرصة مثالية للتواصل الحقيقي مع أصدقائك والاستمتاع بالأنشطة والمحادثات دون أي تشتيت.

التخلص من النفايات: اهتمي بالبيئة المحيطة وتجنب إلقاء النفايات في أماكن غير مخصصة لذلك. احتفظي بالنفايات في أكياس مخصصة وتخلصي منها في الأماكن المخصصة للنفايات عندما تتوفر لكم فرصة ذلك.

الحفاظ على الخصوصية: احترمي خصوصية أصدقائك وتجنبي مناقشة أمور شخصية خاصة بأحد الأشخاص في وجود الآخرين، ما لم يكن هناك موافقة صريحة من الشخص المعني.

الانفتاح على التغيير: قد يحدث تغيير في الخطط أو الجدول أثناء الرحلة، فكني مرنة ومفتوحة للتغيير. قد يكون هناك حاجة لتعديل الخطط أو اتخاذ قرارات مشتركة، ومن الجيد أن تكوني متفهمة وجاهزة للتعاون.

التقدير والشكر: قدمي الشكر والتقدير للمضيف وأصدقائك على دعوتكم للرحلة وتنظيمها. قد تكون لديهم جهود كبيرة وقاموا بتحضيرات لتوفير تجربة ممتعة للجميع، لذا لا تنسي أن تعبري عن امتنانك وشكرك لهم.

تذكري أن الهدف الرئيسي من الرحلة هو الاستمتاع وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، لذا استمتعي بالرحلة واستفد من الأوقات الجميلة مع أصدقائك.