عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأضاف المحافظ أن وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ ثلاث ندوات  دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات ، تناولت (الحد من استخدام البلاستيك – القيم الأخلاقية في الإسلام) ،كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بتنظيم قافلة لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد (43) دارس لمن يجيدوا القراءة والكتابة. 

ومن جانبها اوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة حيث قامت  وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين ،الأولى بعنوان ( الحد من استخدام البلاستيك ) تناولت استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل حقائب القماش أو الورق، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها والندوة الثنية بعنوان "عيد العمال " وذلك بقاعة المؤتمرات برئاسة مركز منيا القمح بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالسعديين بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "التوعية بمخاطر الزواج المبكر " وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمركز منيا القمح ومركز شباب قرية السعديين ،وفرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية.

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس ويُهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية بتنظيم قافلة إعلامية لمحو الأمية وتعليم الكبار تناولت الحديث عن دور الهيئة وكيفية استخراج شهادات محو الأمية وتم خلال القافلة عقد امتحانات فورية لعدد (43) دارس لمن يجيد القراءة والكتابة وعقد امتحانات فورية لإنهاء مشروع طلبة الجامعة وفى نهاية اليوم تم تسليم شهادات لمن اجتازوا الامتحان ، فضلاً عن تكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "القيم الأخلاقية في الإسلام " تناولت تعريف القيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية والفرق بين القيم والأخلاق وصفات حسن الخلق ،والندوة الثانية بعنوان" قضايا المراهقة والشباب ودور الشباب نحو الوطن" تناولت قضايا المراهقة والشباب من الجانب الديني و دور الشباب في رفعه الوطن بالإتقان والاخلاص فى العمل وبذل الجهد  والأدلة والبراهين من القرآن والسنه لإتقان العمل واهميته وذلك بمقر المدينة الآمنة "واحة أمان " بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة الحد من استخدام البلاستيك الزجاجات البلاستيكية القيم الأخلاقية القيامة المجيد المخلفات البلاستيكية الندوات التوعوية تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 مركز منيا القمح مديرية الصحة مركز فاقوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

وضعها في مأزق.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا لهذا السبب

ترشيحاتنا

السكر تراجع والبسكويت زاد ولأول مرة عبوة شيبسي ب 20 جنيها.. تحركات في أسعار السلع الغذائية

انطلاق مبادرة رائدة لتعزيز منظومة نظام النيل التعليمي الدولي.. تعرف على أهدافها

السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة المجيد طبقا للقانون

7 كلمات لمن اشتد كربه.. رددها ليطمئن قلبك

السعودية تمنع 4 فئات من دخول العاصمة المقدسة.. وهذه أسعار الحج السياحي

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الغربي والشرقي بسبب ارتفاع الأمواج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة إذا قمت بها تطيل عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ما هي؟

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان آمال ماهر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الغزو الصيني.. هجوم تجاري على السوق الأوروبية يصل إلى 4 ملايين سيارة

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ