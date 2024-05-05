وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأضاف المحافظ أن وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ ثلاث ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات ، تناولت (الحد من استخدام البلاستيك – القيم الأخلاقية في الإسلام) ،كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بتنظيم قافلة لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد (43) دارس لمن يجيدوا القراءة والكتابة.

ومن جانبها اوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين ،الأولى بعنوان ( الحد من استخدام البلاستيك ) تناولت استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل حقائب القماش أو الورق، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها والندوة الثنية بعنوان "عيد العمال " وذلك بقاعة المؤتمرات برئاسة مركز منيا القمح بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالسعديين بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "التوعية بمخاطر الزواج المبكر " وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمركز منيا القمح ومركز شباب قرية السعديين ،وفرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية بتنظيم قافلة إعلامية لمحو الأمية وتعليم الكبار تناولت الحديث عن دور الهيئة وكيفية استخراج شهادات محو الأمية وتم خلال القافلة عقد امتحانات فورية لعدد (43) دارس لمن يجيد القراءة والكتابة وعقد امتحانات فورية لإنهاء مشروع طلبة الجامعة وفى نهاية اليوم تم تسليم شهادات لمن اجتازوا الامتحان ، فضلاً عن تكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "القيم الأخلاقية في الإسلام " تناولت تعريف القيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية والفرق بين القيم والأخلاق وصفات حسن الخلق ،والندوة الثانية بعنوان" قضايا المراهقة والشباب ودور الشباب نحو الوطن" تناولت قضايا المراهقة والشباب من الجانب الديني و دور الشباب في رفعه الوطن بالإتقان والاخلاص فى العمل وبذل الجهد والأدلة والبراهين من القرآن والسنه لإتقان العمل واهميته وذلك بمقر المدينة الآمنة "واحة أمان " بمكتبة مصر العامة بفاقوس.