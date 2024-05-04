محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس ويُهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل مناره للإخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها متمنيا لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والإستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية فاقوس لتقديم التهنئه لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوه المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المحافظ ننتظر المناسبات الجميلة لنجتمع سويا ونتبادل التهاني بمشاعر مملوءة بالحب للوطن والعمل من أجله ومن أجل الإنسانية فشعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار.

كما قدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوه المسيحيين بمناسبة افتتاح المبنى الجديد بالمطرانية بعد تهيئته لاستقبال الرواشدة المحبين لأداء طقوسهم الدينية مؤكداً الأديان السماوية تدعو إلى الرحمه ونشر المحبة والسلام بين الناس فمصر وطن يتسع للجميع.

ومن جانبه أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن إمتنانه لزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

FB_IMG_1714813355353

FB_IMG_1714813350072