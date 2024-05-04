عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس ويُهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل مناره للإخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها متمنيا لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والإستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية فاقوس لتقديم التهنئه لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوه المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المحافظ ننتظر المناسبات الجميلة لنجتمع سويا ونتبادل التهاني بمشاعر مملوءة بالحب للوطن والعمل من أجله ومن أجل الإنسانية فشعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار.

كما قدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوه المسيحيين بمناسبة افتتاح المبنى الجديد بالمطرانية بعد تهيئته لاستقبال الرواشدة المحبين لأداء طقوسهم الدينية مؤكداً الأديان السماوية تدعو إلى الرحمه ونشر المحبة والسلام بين الناس فمصر وطن يتسع للجميع.

صحة الشرقية تدرب مسئولي الإعلام بالإدارات الصحية والمستشفيات على أعمال الرصد

ومن جانبه أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن إمتنانه لزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

FB_IMG_1714813355353
FB_IMG_1714813355353
FB_IMG_1714813350072
FB_IMG_1714813350072
FB_IMG_1714813342799
FB_IMG_1714813342799
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأخوة المسيحيين الأمن والأمان الأوقاف والأزهر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاشر من رمضان المسيحيين النواب والشيوخ مجلسي النواب والشيوخ محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

كلمات كولر والراتب السنوي.. حتحوت يكشف سبب غضب الشناوي داخل الأهلي

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجنوب سيناء

العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد.. عوض تاج الدين يوضحها

المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور

مدبولي يتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ووحدة الطوارئ

المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

توقيت جرينتش.. كيف جاءت فكرة إنشائه؟

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

فيديو

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ