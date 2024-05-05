المخرج مصطفى الصغير يكشف تفاصيل الإعداد لفوازير رمضان بطولة دنيا سمير غانم

أكد المخرج مصطفى الصغير، أنه تريطني علاقة صداقة مع الفنان صبري إسنكدر منذ أكثر من 30 سنة، مشيرا إلى أنه ربطني معه عدد من الأعمال أبرزها مع الفنان سمير غانم في "بهلول في اسطنبول".

وقال مصطفى الصغير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أنا وهو وهي"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أنه أعمل الأن على الأعداد لأن يكون هناك فوازير بموسم رمضان القادم، مؤكدا أن العمل سيكون موجه لكافة الفئات، وليس الأطفال فقط.

وتابع المخرج مصطفى الصغير، أنه محتمل أن يكون هناك مشاركة من الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم، لأداء الفوازير، مؤكدا أنه ساعمل على خروج تلك الفوازير بالشكل الأمثل.