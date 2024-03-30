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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الليثي وشاكوش وبيكا وعنبة والصغير في احتفالية رمضانية لأبناء وأسر الشهداء.. صور

حفل افطار ابناء الشهداء
حفل افطار ابناء الشهداء

شارك نجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات محمود الليثي، حسن شاكوش، حمو بيكا، مصطفى عنبة، حمزة الصغير، في إحياء حفل الإفطار السنوي الذي أقيم داخل أحد المطاعم الشهيرة بالزمالك، لأبناء وأسر شهداء الوطن من الشرطة والجيش.

وكان أبرز الحضور أبناء وأسر الشهداء حمد منسي، احمد شعبان  ،رامى حسانين، مصطفى الوتيدي، شبراوى، أحمد عبد المحسن ،محمد جمال ،احمد شحاته  ،محمد أبو سريع، مصطفى يسرى  ،محمد عبد الخالق ،شريف عمر ،محمود جمال ،مصطفى عبيدو .. وغيرهم.

أعرب نجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات عن سعادتهم بمنحهم شرف التواجد بالحفل وإسعاد أبناء الأبطال حيث أضفوا حالة من البهجة على أبناء آسر شهداء الوطن وشاركوهم تقديم اغانيهم الشهيرة والتقاط الصور التذكارية و"السيلفي".

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