غرفة القاهرة التجارية: مشاركة المسلمين للأخوة الأقباط أعيادهم يؤكد أننا نسيج واحد

قدم محمد عارف عبد الرسول رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة والاباء الكهنة والخدام والشعب القبطي بمناسبة احتفال الأخوة الأقباط شركاء الوطن بعيد القيامة المجيد، داعياً الله عز وجل أن يديم علينا الأعياد التي تظهر معدن الشعب المصري الأصيل.

وزار رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، كنائس مارجرجس كوتسيكا، كنيسة الانبا ارسانيوس، كنيسة العذراء بالمعادي، كنيسة الصليب بمشاركة وفد ضم كلاً من نورا صدقي مدير إدارة طرة للتضامن الاجتماعي، وتحت رعاية الدكتور احمد عبيد وكيل أول وزارة التضامن.

وأوضح رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة المسلمين الأخوة الأقباط أعيادهم، تأتي تأكيداً على أننا نسيج واحد وسنظل يدا واحدة ضد أعداء الوطن والسلام، لأننا مسلمين وأقباط تغمرنا روح المحبة والإخاء وستظل موجودة بين بعضنا البعض.

المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد

وأشار إلي أن روح المحبة والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي القدوة في التسامح بين الأديان، حيث تؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.