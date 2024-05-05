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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عبدالله عثر على 200 ألف جنيه مخصصين للحج رجعهم لصاحبهم ورفض المكافأة

التاجر عبدالله
التاجر عبدالله

عثر تاجر في قرية اسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على مبلغ 200 ألف جنيه وقام على الفور برده لصاحبه والغريب ان الأموال التي عثر عليها كانت مخصصة من صاحبها لاداء فريضة الحج.

وقال التاجر ويدعى عبد الله انه عثر على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، وأمانته دفعته لرده إلى صاحبه بل ورفض ان يحصل على أي مكافأة نظير موقفه النبيل.

وقال عبد الله  انه توجه إلى محل البقالة الخاص به حتى يباشر عمله إلا أنه فوجئ بوجود مبلغ من المال ملقى على الأرض أمام مدخل المحل.

وأضاف أنه على الفور تواصل مع أحد أصدقائه من أجل بدء رحلة البحث عن صاحب هذا المبلغ حيث نشر القصة عبر صفحة المحل الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والحمد لله قدرت أوصل في تاني يوم لأصحاب الفلوس.

وأوضح التاجر أن أصحاب المال عرضوا عليه مكافأة مالية نظير أمانته إلا أنه رفض ذلك قائلا الفلوس كانت بتاعة رحلة حج وطبعًا رفضت المكافأة لأني مش محتاج وكمان مش من حقي.

القليوبية كفر شكر التواصل الاجتماعي فيس بوك مكافأة مالية

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