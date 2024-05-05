أحد الناجين من الهولوكست: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

أكد ستيفن كابوس، أحد الناجين من الهولوكست، أنه أصبح هناك ازدواجية بين الديانة اليهودية والصهيونية، ولكن هما شيئان مختلفان تمامًا، مشددًا على أن أغلبية الشعب اليهودي لا يدعم السياسات الإسرائيلية وخاصة في تلك الأعمال العدوانية والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، موضحًا أنهم يحاولون الربط بين الديانة اليهودية والصهيونية.



وقال "كابوس"، خلال مداخلة عبر "zoom"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع على شاشة "دي ام سي"، إنه ضد هذا المزج بين القومية اليهودية ودولة إسرائيل، لافتًا إلى أن هناك العديد من اليهود خاصة الناجين من الهولوكست هم غاضبون ومنزعجون من قيام الصهاينة باستخدام ذكرى الهولوكست كغطاء وتبرير للإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة.



وأوضح "أنا والكثير من اليهود ندعم قضية الشعب الفلسطيني"، متابعا: "نحن نشارك في التظاهرات في لندن شهريًا، فنحن نعرض للمتظاهرين وجهة النظر كي نُعَرفهم أن هناك فارقا ما بين العقيدة اليهودية وما يحدث من إبادة جماعية حالية".

وأكمل: هناك تظاهرات مضادة من المنظمات الصهيونية ومظاهرات مؤيدة للصهيونية مجابهة لنا، ولكن فيما يتعلق بالأعداد فهم أعدادهم صغيرة قد تصل إلى 1000 متظاهر فقط، أما أعداد المتظاهرين المتضامنين مع الفلسطينيين، تصل إلى 500 ألف متظاهر.

