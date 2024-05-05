عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد الناجين من الهولوكست: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

الاحتلال الصهيوني
الاحتلال الصهيوني

أكد ستيفن كابوس، أحد الناجين من الهولوكست، أنه أصبح هناك ازدواجية بين الديانة اليهودية والصهيونية، ولكن هما شيئان مختلفان تمامًا، مشددًا على أن أغلبية الشعب اليهودي لا يدعم السياسات الإسرائيلية وخاصة في تلك الأعمال العدوانية والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، موضحًا أنهم يحاولون الربط بين الديانة اليهودية والصهيونية.
 

وقال "كابوس"، خلال مداخلة عبر "zoom"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع على شاشة "دي ام سي"، إنه ضد هذا المزج بين القومية اليهودية ودولة إسرائيل، لافتًا إلى أن هناك العديد من اليهود خاصة الناجين من الهولوكست هم غاضبون ومنزعجون من قيام الصهاينة باستخدام ذكرى الهولوكست كغطاء وتبرير للإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة.

وأوضح "أنا والكثير من اليهود ندعم قضية الشعب الفلسطيني"، متابعا: "نحن نشارك في التظاهرات في لندن شهريًا، فنحن نعرض للمتظاهرين وجهة النظر كي نُعَرفهم أن هناك فارقا ما بين العقيدة اليهودية وما يحدث من إبادة جماعية حالية".

وأكمل: هناك تظاهرات مضادة من المنظمات الصهيونية ومظاهرات مؤيدة للصهيونية مجابهة لنا، ولكن فيما يتعلق بالأعداد فهم أعدادهم صغيرة قد تصل إلى 1000 متظاهر فقط، أما أعداد المتظاهرين المتضامنين مع الفلسطينيين، تصل إلى 500 ألف متظاهر.
 

الهولوكوست الديانة اليهودية الصهيونية الإبادة الجماعية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

عمرو الدردير يثير الجدل عن حكم مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن خسائره من هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم |صور

أرخص موبايل أوبو بدقة 50 ميجابكسل بسعر مناسب للشباب

أنا مش بخاف| حمادة هلال يكشف كواليس من «المداح 4».. ويكشف مفاجأة

أول قرار من «جوميز» بعد خسارة الزمالك أمام سموحة في الدوري

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تستعرض أناقتها بفستان مبهج| شاهد

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بالأحمر الناري| شاهد

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ