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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة جيدة.. هيئة البث الإسرائيلية: جالانت دعا نتنياهو للموافقة على المقترح المصري

جالانت ونتنياهو
جالانت ونتنياهو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير دفاع الاحتلال، يواف جالانت، قد دعا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الحرب، للموافقة على المقترح المصري.

وذكرت البث الإسرائيلية أن جالانت قال لنتنياهو إن "الصفقة جيدة ويجب الموافقة عليها فهي فرصة لإعادة الرهائن".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري وافق على الخطوط العريضة للمقترح المصري.

وقبل قليل، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غرة وإطلاق سراح الرهائن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تسلمت من الوسطاء رد حماس على مقترح الاتفاق.

ونقلت  القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن فرص التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "منخفضة جدًا".

أعلنت حركة "حماس" في بيان رسمي اليوم، انتهاء جولة مباحثات هدنة غزة في القاهرة، مشيرة إلى مغادرة وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر مصرية أن وفد حماس غادر إلى قطر للتشاور على أن يعود إلى القاهرة الثلاثاء لاستكمال المفاوضات. 

وذكر بيان "حماس": "وفد الحركة قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة".

وتابع: "تؤكد الحركة تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

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