أستاذ علوم سياسية: التصعيد الإعلامي الإسرائيلي هدفه تحسين شروط التفاوض مع حماس

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التصعيد الإعلامي من قبل إسرائيل هدفه تحسين شروط التفاوض مع حماس، ومصر تبذل جهودًا كبيرة من أجل استمرار التفاوض للوصول إلى هدنة بصرف النظر عن التصريحات المسرحية التى يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، أن نتنياهو يقع تحت ضغوطات كثيرة داخلية وأمريكية، والجانب الأمريكي داعم للجهود المصرية في هذا التوقيت.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك مفاوضات كثيرة لدعم المفاوض المصري وهو يقدم فرصة للطرفين، حماس في تجاوبها والجانب الإسرائيلي يريد الوصول إلى أكثر ما يمكن.

وأوضح أن الحديث عن وقف إطلاق نار تمهيدي على مراحل، والقاهرة تقدم خياراتها وحلولها والضغط على الطرفين، وحماس لها حساباتها وتطلب الإجابة عن سؤال متعلق بعودة النازحين، وفي تقديري إسرائيل ستصل إلى حالة تهدئة وما يحدث في الإعلام كلها أمور تصب في الشو الإعلامي".