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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة اقتصادية: مصر تسجل أكبر موازنة عامة للحماية الاجتماعية هذا العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إنّ مصر هذا العام تُسجل أكبر موازنة في الحماية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرةً إلى أنّ أكثر من 6 تريليون جنيه موجهة إلى العديد من البنود والملفات.

وأضافت «رمسيس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن 1.5 تليريون جنيه مخصصة لقطاع الصحة والتعليم، موضحة أن التعليم قبل الجامعي له 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه، وتخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، لافتة إلى أنّ الدولة تحاول أنّ تسبق العديد من الملفات، لأنّ هذه الملفات مهمة جدًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وتابعت بأنّ اهتمام الدولة بالتعليم ينبع من إيمانها بفرصة الشباب الكاملة من استكمال تعليمهم، والحصول على أعلى درجات علمية، حتى تستفيد منه فيما بعد، موضحة أن مخصصات الموازنة الجديدة تتمثل في التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.

حنان رمسيس الحماية الاجتماعية التعليم التعليم العالي التعليم قبل الجامعى

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