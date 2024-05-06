بالبيض الملون.. مستشفى أطفال المنصورة يحتفل بشم النسيم

احتفل مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، بشم النسيم بإعداد وجبات خاصة للأطفال المحتجزين بمختلف أقسام المستشفى، مساهمة منهم للتخفيف عن الأطفال ومشاركتهم الاحتفالات رغم ظروف مرضهم.

وكان قسم التغذية بالمستشفى مع قسم العلاقات العامة ، بالتعاون مع عدد من المتطوعين قد قاموا عداد وجبات خاصة للأطفال في هذا أليوم تتناسب مع ظروفهم الصحية.

ضمت الوجبات المخصصة لأطفال المستشفى الجامعي بالمنصورة البيض الملون الذي حرصوا على تلوينه وإضفاء لمسات جمالية عليه، بجانب الترمس، والبيتزا، وهدايا بسيطة لإسعاد الأطفال.

فيما ارتسمت السعادة على وجوه الاطفال وسط جو من البهحة والفرحة ساد المكان.

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