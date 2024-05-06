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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رابطة مصنعي السيارات: لا توجد انخفاضات أخرى في الأسعار مستقبلا

السيارات
السيارات

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات شهدت تغيرات إيجابية مع انخفاض أسعار الدولار، مقابل الجنيه، مضيفًا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى تباين واضح بين أسعار الصرف الرسمية في البنوك وتلك المتداولة في السوق السوداء.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا وجود لـ"الأوفربرايس"، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع للسيارات المجمعة محليًا، وهناك إقبال من المواطنين عليها.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد تباين في الاسعار مع استقرار الدولار في البنوك، مضيفًا:"الانخفاض الحالي ليس كبيرًا، وربما يكون هناك ثبات في الأسعار، لحين انخفاض الدولار ومن ثم بعض الانخفاضات مرة أخرى.. وأكد أنه لم يعد استيراد السيارات كما كان من قبل، والآن يتم تجميع السيارات في مصر".

وأوضح أن الانخفاضات طالت أيضًا السيارات المستعملة، وأصبح المواطن المصري يشعر بذلك، وهذا التأثير كان على القطاع ككل.
وفي نصائحه للمواطنين، قال :" بقول للمواطنين اشتروا الآن، فلا يوجد انخفاضات أخرى، والفترة القادمة فترة ثبات واستقرار".

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