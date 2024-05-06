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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سعر ساوايست DX5 موديل 2024 الجديد.. هيونداي إلنترا AD الجديدة تعود للسوق المصري

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سوق السيارات المصري يتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها من موديلات 2024 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة ومن ضمن السيارات التي تواجده بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس ساوايست DX5 موديل 2024 .

 

يستعد وكيل سيارات هيونداي الكورية في مصر للكشف عن اصدار هيونداي إلنترا AD الجديد يوم 13 مايو المقبل ، وذلك بعد أن غابت AD عن السوق المصري لفترة طويلة ،  وتنتمي إلنترا AD الجديدة لفئة السيارات السيدان ، وسيتم اصدار سيارة إلنترا AD لتحل محل سيارة هيونداي إلنترا HD بالأسواق التي سيتوقف إنتاجها رسميًا.

 

أرخص سيارة سيدان من نيسان بـ السوق المحلي

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي الي تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، اما الان فيوجد اقبال من المواطنين علي شراء السيارات الجديدة بسبب انخفاض أسعارها.

 

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن طرازها الجديد بي إم دبليو i4 M50 الكهربائية ، وتنتمي i4 M50 لفئة السيارات الجران كوبيه.

 

كشفت شركة لاندروفر عن اصداراها الجديد لاندروفر ديفندر موديل 2024 ، وتنتمي سيارة ديفندر لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

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