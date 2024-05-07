تفاصيل تدشين موكب الزهور وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بالإسكندرية

كشف اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، تفاصيل تدشين موكب الزهور وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بالمحافظة، قائلا: إنها كانت مبادرة تحت عنوان فنون وربيع وسلام، مشيرا إلى أن محافظ الإسكندرية أذن بإنطلاق شعبة الماراثون التي كانت منذ فترة كبيرة على دراجة قادها بطل مصر فى الألفينات.

وأضاف اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الفنان الكبير محمد العلايلي أطلق أكثر من أغنية كان لها أثر طيب وجميل، إلى جانب إحياء بعض الألعاب الشاطئية، موضحا أنها كانت المرة الأولي لإنطلاق ماراثون مكون من 30 راكب درجات هوائية محترف فى شوارع الإسكندرية لتوثيق الأعمال الإنشائية هناك.

وتابع اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، أنه تم تقديم بعض المأكولات التراثية من الترمس، إلى جانب الفنون التشكيلية ودورها فى إبراز جمال المحافظة، وسباق سيارات بالأستاد.