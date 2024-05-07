عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل تدشين موكب الزهور وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، تفاصيل تدشين موكب الزهور وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بالمحافظة، قائلا: إنها كانت مبادرة تحت عنوان فنون وربيع وسلام، مشيرا إلى أن محافظ الإسكندرية أذن بإنطلاق شعبة الماراثون التي كانت منذ فترة كبيرة على دراجة قادها بطل مصر فى الألفينات.

وأضاف اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الفنان الكبير محمد العلايلي أطلق أكثر من أغنية كان لها أثر طيب وجميل، إلى جانب إحياء بعض الألعاب الشاطئية، موضحا أنها كانت المرة الأولي لإنطلاق ماراثون مكون من 30 راكب درجات هوائية محترف فى شوارع الإسكندرية لتوثيق الأعمال الإنشائية هناك.

وتابع اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، أنه تم تقديم بعض المأكولات التراثية من الترمس، إلى جانب الفنون التشكيلية ودورها فى إبراز جمال المحافظة، وسباق سيارات بالأستاد.

اللواء هشام لطفي هشام لطفي تنشيط السياحة الاسكندرية تنشيط السياحة بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

أكلة تجلب لك الشؤم وتحرمك البركة والخير وتضيق الرزق.. احذر كل أنواعها

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم

عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد

بناه المصريون.. سد جوليوس نيريري ينقذ تنزانيا وكينيا من الغرق

ترشيحاتنا

48 جنيها.. تعرف على أسعار الدولار الأمريكي والعملات مقابل الجنيه اليوم

الزمالك يحسم موقف أوباما.. ويكشف عن بديل مصطفى شلبي.. تفاصيل

بعد قليل.. بدء جلسات محاكمة 3 مسؤولين بالمتحف المصري الكبير

شاهد.. تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني بمدارس القاهرة لاستقبال الطلاب غداً

وسائل إعلام إنجليزية تكشف حدوث اختراق خطير لوزارة الدفاع البريطانية

الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

أحدثت إزعاجًا للآخرين بالضحك.. تعرف على أفضل طريقة للاعتذار

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

بإمكانيان هتبهرك وسعر على قد الإيد.. أجهزة تلفاز ذكية من سامسونج

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ