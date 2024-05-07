تطور جديد بشأن الموقف الأمريكي للاعتراف بدولة فلسطين

شن السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني ومدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تقول أنها لن تعترف بالدولة الفلسطينية قبل التوصل لاتفاق مع إسرائيل، لافتا إلى أنه العدوان الإسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن الهجمات التي تتم في رفح غير مسبوقة، لافتا إلى أن تهديدات من الكونجرس بعقوبات ضد محكمة العدل الدولية في حال اعتقال نتنياهو، و145 دولة تعترف بدولة فلسطين وهذا الأمر يعد تطورا كبيرا.