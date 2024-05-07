CNN: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تهدف للضغط على حماس

أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تهدف إلى ممارسة الضغط على حماس من أجل تسوية الصراع الدائر في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لمصدر شبكة CNN، فإن "إسرائيل تعهدت بممارسة ضغط عسكري على حماس في رفح، وسيطرت على معبر رفح، بعد أن قالت في وقت سابق إن شروط وقف إطلاق النار التي ردت عليها حماس يوم الإثنين كانت بعيدة كل البعد عن الوفاء بها".

وذكرت شبكة CNN أيضًا أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه "يشن حاليًا ضربات مستهدفة ضد أهداف إرهابية تابعة لحماس في شرق رفح بجنوب قطاع غزة".

وفي 5 مايو، أطلقت حماس حوالي 10 صواريخ من منطقة قريبة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة باتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي، مما أدي الهجوم إلى مقتل 3 من أفراد الخدمة الإسرائيلية وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين.

وردا على ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مشارف رفح في الساعات الأولى من يوم 6 مايو، واستهدفت بشكل خاص معقلا للقناصين ومنشآت للبنية التحتية العسكرية.

وبعد عدة ساعات من القصف، قالت قناة القاهرة الإخبارية إن المشاركين في الجولة الأخيرة من محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة حققوا "تقدما جديا".

وأضافت أن وفدا من حماس سيعود إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين "لتقديم رده النهائي على الاقتراح المصري".