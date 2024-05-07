جالانت: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لن تتوقف حتى القضاء على حماس

أكد يوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال، أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لن تتوقف حتى القضاء على حماس أو عودة أول محتجز إلى إسرائيل، حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال جالانت "مستعدون لتسويات من أجل استعادة المحتجزين.. وإن لم نحقق ذلك سنعمق العملية في رفح الفلسطينية".

وفي سياق متصل، قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن السبيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة هو إلقاء حركة حماس أسلحتها وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الدولية لإخلاء مناطق عمليات الجيش في قطاع غزة، مؤكدة أن هدفها هو تدمير حماس.