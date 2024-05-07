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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: مصر تسعى بكل قوة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قصف غزة
قصف غزة

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن الهدنة التي قامت بها مصر، من أجل الوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مهددة بعقبة وهي أن حماس تريد وقف شامل لإطلاق النار، وإسرائيل ترغب في تسليم جميع الأسرى دون أي شروط.

 

وقال حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي لا ترغب لوقف الحرب، لأنه لو تم وقف الحرب، سيتم تقديم الحكومة الإسرائيلية للمحاكمة العاجلة، في إسرائيل خاصة أن الحرب لم تحقق أهدافها حتى الأن.

 

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن قطاع غزة تم الإعتداء عليه بشكل متواصل، مؤكدا أنه لم تنجح أي دولة حتى الأن في وقف العدوان الإسرائيلي سوى المحاولات المصرية، في السعي نحو وقف إطلاق النار.

 

وأشار حامد فارس إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة، وتقوم بالضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف الأإعتداءات على قطاع غزة، خاصة أن هناك أكثر من مليون و500 ألف نازح فلسطيني، ويعانون من أزمة إنسانية.

حامد فارس قطاع غزة غزة وإسرائيل الاحتلال الاسرائيلي

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