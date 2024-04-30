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أستاذ علاقات دولية عن زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا لمصر: القاهرة بوابة أفريقيا

صدى البلد

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، تعليقاً على المنتدى البيلاروسي المصري والتعاون التجاري بين البلدين: «كلمة رئيس الوزراء تدل على متانة العلاقات المصرية البيلاروسية التي تم التأسيس لها بشكل جيد خاصة مع الزيارات الهامة والمتبادلة بين البلدين».

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وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ القيادات السياسية للبلدين تحرص على الزيارات البلدين والرئيس السيسي زار بيلا روسيا عام 2019 ورئيس بيلا روسيا زار القاهرة عامي 2017 و2020، ما يشير للثقة المتبادلة والقوية بينهما في إطار الحرص على زيادة روابط العلاقات القوية على المستويين السياسي والاقتصادي، بما يحقق النتائج المرجوة من هذه العلاقة.

وأكد أنَّ بيلا روسيا دولة لها أهمية وثقل في شرق أوروبا ولديها الكثير من التفوق في الصناعات المختلفة والدولة المصرية هي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية، وبالتالي فبيلا روسيا تنظر للقاهرة من زاوية الأهمية الاستراتيجية لها والعلاقات الثنائية بينهما تاريخية وتنتقل إلى نطاق أكثر رحابة.

 

بيلاروسيا مصر مصطفى مدبولي العلاقات اخبار التوك شو

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