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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجمات غوغائية.. التعاون الخليجي يدين العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

مجلس التعاون الخيليجي
مجلس التعاون الخيليجي

قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنه على المجتمع الدولي التحرك الفوري والعمل الجماعي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف انتهاكاتها العدوانية الخطيرة على الأراضي الفلسطينية وتهديدها لحياة المدنيين الأبرياء.

وشدد البديوي، على أن استمرار الهجمات الغوغائية والاستفزازات الإسرائيلية، يقوض فرص إحلال السلام ويعزز من حلقات العنف المتصاعدة في المنطقة، مما يتطلب تدخلاً دولياً فورياً لإنهاء الأزمة.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على أن توسعة نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية ليشمل رفح بعد قطاع غزه، من شأنه أن يعرض أرواح العديد من الشعب الفلسطيني للمخاطر، ومن شأنه كذلك أن يساهم بشكل مباشر في تهديد الأمن والسلم بالمنطقة برمتها.

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعمه للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 44 للمجلس الوزاري بمجلس التعاون، الذي تم التأكيد فيه على الالتزام بالدعوة التي تم اطلاقها لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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