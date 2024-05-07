أول تعليق من إيران على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بـ غزة، قائلا إنها تهدف إلى تعطيل جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام في قطاع غزة.

وقال كنعاني في بيان له، إن إسرائيل "اتخذت هذا القرار من أجل إحباط جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبهدف حماية المصالح الفردية والجماعية للمجرمين الإسرائيليين".

وحمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسرائيل والولايات المتحدة "مسئولية استمرار سفك الدماء خاصة في منطقة رفح".

وحسب كنعاني، فإن "مفتاح السلام والأمن في المنطقة هو الإنهاء الفوري وغير المشروط للحرب ضد الشعب الفلسطيني المضطهد في قطاع غزة والضفة الغربية"، مضيفا أنه يجب على جميع أعضاء المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتحقيق هذا الهدف.

وفي 6 مايو، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء الحربي صوت بالإجماع على مواصلة العملية العسكرية في رفح "لممارسة الضغط العسكري على حماس" والمساعدة في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية إنها هاجمت أكثر من 50 هدفا للمتطرفين الفلسطينيين في منطقة رفح خلال اليوم الماضي.

وسيطرت إسرائيل اليوم الثلاثاء على الجانب الفلسطيني من معبر رفح على حدود غزة مع مصر، وقالت إنها شنت عملية مستهدفة لمكافحة الإرهاب في الجزء الشرقي من المدينة.