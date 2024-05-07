الأمين العام للأمم المتحدة يوجه نداءً لإسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، انه يشعر بانزعاج وحزن بالغين لتجدد النشاط العسكري الإسرائيلي في رفح.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات له، أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح سيكون خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا.

وناشد جوتيريش كلا من الاحتلال الإسرائيلي وحماس، بإظهار الشجاعة السياسية وعدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق فورا، قائلا: "أكرر ندائي لحماس وإسرائيل ببذل مزيد من الجهود لوقف الحرب وتحرير الأسرى والمحتجزين".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "أشعر بالأسى تجاه العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية عند معبر رفح"، لافتا إلى أنه يجب إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم فورا.

وشدد على أن رفح تعد مركزا للعمليات الإنسانية والهجوم عليها سيؤثر على تقديم المساعدات لمحتاجيها.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "نذكر إسرائيل بواجباتها بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق".