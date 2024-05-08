الكيلو بـ 200 جنيه.. انخفاض كبير في أسعار اللحوم استجابة للمبادرات الشعبية

بعد نجاح حملة "خليها تعفن"، التي انطلقت في عدد من المحافظات لمقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها، والتي امتدت لتشمل اللحوم، قام عدد من الجزارين وتجار المواد الغذائية بمحافظة الجيزة بتخفيض أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، استجابة للمبادرة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

انخفاض أسعار اللحوم

انخفاض أسعار اللحوم

بادر عدد من الجزارين في قرى مراكز ومدن أوسيم وكرداسة بتخفيض أسعار اللحوم لـ200 جنيه، بينما قام البعض في مركز ومدينة البدرشين بخفضها لـ250 جنيهًا. في الوقت ذاته، لم تشهد أحياء ومدن أخرى انخفاضًا بنفس مستوى الأسعار.

وفي مركز ومدينة البدرشين، خفض حوالي 6 جزارين سعر اللحم الجاموسي البلدي لـ250 جنيهًا. وأشار مجدي أبو صافي، أحد الجزارين، إلى أن أسعار الماشية انخفضت بالأسواق، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم بشكل عام.

وفي قرية البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، قام الأهالي بحملات لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، مثل الأرز والسكر والبيض واللحوم والدواجن، تزامنًا مع حملات مقاطعة الأسماك التي أطلقتها عدد من المحافظات لمواجهة ارتفاع الأسعار.

واستجاب عدد كبير من الجزارين وتجار المواد الغذائية لهذه الحملات، وقاموا بتخفيض أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، مما حظي بترحيب ودعم من الأهالي.

وأطلق أحد الجزارين مبادرة لخفض أسعار اللحم الجملي، استجابة لمطالب الأهالي بخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية.

وقال "سعودي" صاحب المبادرة، إنه أطلق المبادرة منذ أكثر من أسبوع استجابة لدعوات الأهالي بخفض أسعار اللحوم بعد أن تخطى سعر الكيلو 300 جنيه، مشيرًا إلى أنه طرح من خلال المبادرة كيلو اللحم بسعر 200 جنيه.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المبادرة تحظى بترحيب وتشجيع كبير، ويشهد المحل يوميًا إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي منطقة غرب البلد والمناطق المحيطة بها، مضيفًا": "مفيش خسارة وربنا بيراضيني".

وشكل عام، ارتفع متوسط أسعار اللحوم اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 بقيمة بلغت 77.36 جنيهًا وفقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. وسجل متوسط سعر اللحوم اليوم 375.93 جنيه، بحد أدنى سعر للسلعة 328.64 جنيه / كيلو.