عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الكيلو بـ 200 جنيه.. انخفاض كبير في أسعار اللحوم استجابة للمبادرات الشعبية

انخفاض أسعار اللحوم
انخفاض أسعار اللحوم

بعد نجاح حملة "خليها تعفن"، التي انطلقت في عدد من المحافظات لمقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها، والتي امتدت لتشمل اللحوم، قام عدد من الجزارين وتجار المواد الغذائية بمحافظة الجيزة بتخفيض أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، استجابة للمبادرة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كيلو اللحمة بـ 135 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في الأسواق
انخفاض أسعار اللحوم

انخفاض أسعار اللحوم

بادر عدد من الجزارين في قرى مراكز ومدن أوسيم وكرداسة بتخفيض أسعار اللحوم لـ200 جنيه، بينما قام البعض في مركز ومدينة البدرشين بخفضها لـ250 جنيهًا. في الوقت ذاته، لم تشهد أحياء ومدن أخرى انخفاضًا بنفس مستوى الأسعار.

وفي مركز ومدينة البدرشين، خفض حوالي 6 جزارين سعر اللحم الجاموسي البلدي لـ250 جنيهًا. وأشار مجدي أبو صافي، أحد الجزارين، إلى أن أسعار الماشية انخفضت بالأسواق، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم بشكل عام.

وفي قرية البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، قام الأهالي بحملات لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، مثل الأرز والسكر والبيض واللحوم والدواجن، تزامنًا مع حملات مقاطعة الأسماك التي أطلقتها عدد من المحافظات لمواجهة ارتفاع الأسعار.

txt

هل نجحت حملات المقاطعة؟.. انخفاض أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

txt

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

واستجاب عدد كبير من الجزارين وتجار المواد الغذائية لهذه الحملات، وقاموا بتخفيض أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، مما حظي بترحيب ودعم من الأهالي.

وأطلق أحد الجزارين مبادرة لخفض أسعار اللحم الجملي، استجابة لمطالب الأهالي بخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية.

وقال "سعودي" صاحب المبادرة، إنه أطلق المبادرة منذ أكثر من أسبوع استجابة لدعوات الأهالي بخفض أسعار اللحوم بعد أن تخطى سعر الكيلو 300 جنيه، مشيرًا إلى أنه طرح من خلال المبادرة كيلو اللحم بسعر 200 جنيه.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المبادرة تحظى بترحيب وتشجيع كبير، ويشهد المحل يوميًا إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي منطقة غرب البلد والمناطق المحيطة بها، مضيفًا": "مفيش خسارة وربنا بيراضيني".

وشكل عام، ارتفع متوسط أسعار اللحوم اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 بقيمة بلغت 77.36 جنيهًا وفقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. وسجل متوسط سعر اللحوم اليوم 375.93 جنيه، بحد أدنى سعر للسلعة 328.64 جنيه / كيلو. 

  • وسجل متوسط أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» اليوم الأربعاء قيمة 395.6 جنيه، بحد أدنى سعر للسلعة 350 جنيه/ كيلو.
  • سجل متوسط أسعار لحم الكندوز الكبير اليوم الأربعاء 328.64 جنيه، بحد أدنى سعر للسلعة 250 جنيه / كيلو.
  • سجل متوسط أسعار اللحم البتلو بعظم اليوم الأربعاء 361 جنيه، بينما بلغ متوسط أسعار اللحم الضان قيمة 373.88 جنيه، بحد أدنى سعر للسلعة 280 جنيه / كيلو.
اللحوم اسعار اللحوم خليها تعفن الاسماك اللحم الجاموسي كيلو اللحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بدءا من اليوم.. الكهرباء هتقطع من الساعة 3

موضوعات متعلقة

خليها تعفن مش شغالة.. ارتفاع أسعار الجمبري والسمك في جنوب سيناء| تفاصيل

خليها تعفن تمتد إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب أمام جشع التجار|كيلو اللحمة وصل كام؟

المقاطعة تسقط التجار بالقاضية| «خليها تعفن» تصل باقي السلع.. وهذه الأسعار الجديدة بعد المبادرة

ترشيحاتنا

قوات الشهيد عمر القاسم تتصدى للاحتلال برفح الفلسطينية

تطورات إصابة مدافع الأهلي وفرص مشاركته في مباراة المحلة

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8 مايو

التحرير الفلسطينية: نرفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

احترس إن كنت منهم.. 9 أشخاص أكثر عرضة لارتجاع المريء من غيرهم

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-