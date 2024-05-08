انقلب بهم الميكروباص... إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة

اصيب خمسة اشخاص بأصابات متفرقة اثر انقلاب ميكروباص على الطريق السريع بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق السريع" امام الفخرانى" وأنقلاب ميكروباص ووقوع مصايين.

انتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث ، كذلك تم الدفع ب3 سيارات اسعاف حيث اصييت كلا من غادة حسين الدسوقى 30عاما مقيمة قويسنا منوفية ومصابةباشتباه ما بعد الارتجاج ، نادية محمد عبد الجواد 49 عاما مفيمة قوسنا منوفية مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ، شوقى عادل محمد 31 عاما مقيم قويسنا منوفية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، كامل سلامه عبدة 65 سنة قوسنا منوفية مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و محمد كامل جلال 27 عاما مقيم قويسنا منوفية واصابته كسر بالساق اليسرى

تم نقل المصايين الى مستشفى اجا لتلقى العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة

