عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في دبي.. يونيو 2024

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في دبي، خلال يونيو 2024.

وطرح الهضبة، بوستر الحفل، مؤكدا أن طرح تذاكر حفل دبي، سيبدأ غدا الخميس، على الموقع الرسمي للشركة المنظمة له.

تملي معاك

احتلت أغنية تملي معاك للنجم عمرو دياب، المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال إفريقيا والوطن العربي؛ وذلك ضمن استفتاء أجرته مجلة “رولنج ستون” الأمريكية المتخصصة في الموسيقى.

وصنفت المجلة، أغنية «الهضبة» في المركز الأول؛ بناء على نسبة المشاهدات، والنجاحات التي حققتها الأغنية منذ طرحها عام 2000.

وقالت المجلة الأمريكية: «يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب، هو ملك موسيقى البوب العربية، أطلق أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود».

‎وأضافت: «أغنية (تملي معاك) تعد الأفضل في شمال أفريقيا ودول الخليج العربي، وعمرو دياب يغني على أنغام جيتار صيفية بطيئة، ويتحدث عن علاقة مليئة بالشوق المشترك».

عمرو دياب الهضبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

دار الإفتاء: غدًا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة 1445

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

موضوعات متعلقة

الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي

غدا.. باسم سمرة ضيف برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف.إم"

أخبار الفن: محمد عبده يعلن نوع السرطان الذي أصابه.. وسوزان نجم الدين تكشف حقيقة انفصالها

الشغل مش عيب.. نشوى مصطفى تكشف عن مهنتها قبل التمثيل

المركز القومي للسينما يختتم تصوير فيلم أبطال من دهب "أكتوبر 73"

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

راغب علامة ينشر فيديو من كواليس أغنيته الجديدة التقيل تقيل

الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة

ترشيحاتنا

فرصة للتوصل لاتفاق .. تفاصيل محادثات بيرنز مع نتنياهو ومسؤولي إسرائيل

من تهجير لآخر.. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية

حكاية مبلغ كبير تسدده مصر غدا.. كيف نجح الاقتصاد الوطني في العودة للمسار؟

المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزة

الشراكة مع أوروبا| وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الهولندية للمشاركة بمؤتمر الاستثمار

وزير الرياضة: متواصلون مع محمد صلاح وسيكون متواجدا بالمعسكر القادم للمنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابسة بنطلونين .. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قبلات وأحضان .. شاهد قبل الحذف صور أصالة وزوجها تثير السوشيال ميديا

احذر.. اكتشاف مادة مسرطنة داخل سيارتك قد تسبب وفاتك

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-