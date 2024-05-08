عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في دبي.. يونيو 2024

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في دبي، خلال يونيو 2024.

وطرح الهضبة، بوستر الحفل، مؤكدا أن طرح تذاكر حفل دبي، سيبدأ غدا الخميس، على الموقع الرسمي للشركة المنظمة له.

تملي معاك

احتلت أغنية تملي معاك للنجم عمرو دياب، المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال إفريقيا والوطن العربي؛ وذلك ضمن استفتاء أجرته مجلة “رولنج ستون” الأمريكية المتخصصة في الموسيقى.

وصنفت المجلة، أغنية «الهضبة» في المركز الأول؛ بناء على نسبة المشاهدات، والنجاحات التي حققتها الأغنية منذ طرحها عام 2000.

وقالت المجلة الأمريكية: «يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب، هو ملك موسيقى البوب العربية، أطلق أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود».

‎وأضافت: «أغنية (تملي معاك) تعد الأفضل في شمال أفريقيا ودول الخليج العربي، وعمرو دياب يغني على أنغام جيتار صيفية بطيئة، ويتحدث عن علاقة مليئة بالشوق المشترك».