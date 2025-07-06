د. أشرف صبحي: أتوافق مع لجنة الشباب والرياضة وأشيد بحسن سير مناقشات مشروع قانون الرياضة

خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المعقود اليوم ٦ يوليو ٢٠٢٥، برئاسة النائب محمود حسين (رئيس اللجنة) وحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) و الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

أبدى الدكتور أشرف صحبي (وزير الشباب والرياضة) توافقه مع لجنة الشباب والرياضة حيث أشاد بحسن سير مناقشات اللجنة حول مواد مشروع القانون، مبدياً توافقه مع تعديلات اللجنة التي أدخلتها على مواد مشروع القانون، على عكس ما كان يتوقعه أثناء المناقشات حيث شهد مشروع القانون العديد من التخوفات في بداية عرضه على اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار الحفاظ على النشاط الرياضي المصري، والعمل على دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر.⁠