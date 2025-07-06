الاتحاد السكندري يواصل استعداته للموسم الجديد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري (زعيم الثغر) تدريباته الفنية والبدنية ضمن فترة الإعداد الأولى، تحت قيادة الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق، وذلك في معسكر التدريب ببرج العرب، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وشدد أحمد سامي على خوض اللاعبين تدريبات صباحية ومسائية خلال فترة الإعداد الحالية، فيما يسعى الجهاز الفني إلى تخفيف الحمل البدني خلال الأيام المقبلة حتى نهاية فترة الإعداد.

وتألق محمود عبدالرحيم «جنش» في مركز حراسة مرمى الاتحاد السكندري، حيث انضم حديثًا إلى الفريق، ويخضع الحراس الثلاثة لتدريبات مكثفة خلال فترة الإعداد لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم رسميًا.