رونالدو يضغط على إدارة النصر للتخلي عن صفقة مارتينيلي والتعاقد مع رودريجو

طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، إدارة ناديه بإعادة ترتيب أولوياتها في سوق الانتقالات الصيفية، من خلال التراجع عن التعاقد مع جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال، والتركيز بدلًا من ذلك على ضم البرازيلي رودريجو جناح ريال مدريد.

ووفقًا لتقارير شبكة "سكاي سبورتس"، فإن رونالدو يرى أن رودريجو (24 عامًا) سيكون الصفقة الأفضل للفريق من جميع النواحي، سواء على المستوى الفني أو التسويقي، خاصة في ظل تراجع مشاركات اللاعب مع الميرنجي تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو خلال منافسات كأس العالم للأندية الأخيرة.

وكان نادي النصر قد تقدم بعرض رسمي إلى آرسنال بقيمة 85 مليون يورو من أجل ضم مارتينيلي، وهي صفقة من شأنها أن تُسهم في تمويل تعاقد النادي الإنجليزي مع رودريجو، الذي حدد ريال مدريد قيمته السوقية بـ82 مليون يورو.

لكن تدخل رونالدو في الملف قلب الأمور داخل البيت النصراوي، حيث طالب صراحة بوقف التحركات تجاه مارتينيلي، وتسخير كامل الإمكانات لانتزاع توقيع رودريجو من ريال مدريد، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل بعد تقلص دوره مع الفريق الملكي.

ويُذكر أن كريستيانو جدد تعاقده مع النصر مؤخرًا حتى صيف 2027، وأكد لمقربيه أنه يريد إنهاء مسيرته مع الفريق محققًا المزيد من البطولات، مؤمنًا بأن التعاقد مع لاعبين من طراز عالمي مثل رودريجو سيكون خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.

ورغم العرض المغري، تبقى العقبة الأهم في الصفقة هي رغبة اللاعب نفسه، إذ لم يُعرف بعد ما إذا كان رودريجو مستعدًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي في هذا التوقيت المبكر من مسيرته، خاصة مع اهتمام أندية أوروبية كبرى بخدماته أيضًا.